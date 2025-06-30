29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
2-4
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-2
29 Haziran
Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
5-1
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
3-0
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
0-02'
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
1-0
29 Haziran
Athletic Club-Remo
1-2
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
0-113'
30 Haziran
Chapecoense-Goias
0-013'
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
1-3
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Bayern Münih, çeyrek final biletini kaptı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu eşlemesinde Bayern Münih, Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

calendar 30 Haziran 2025 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, çeyrek final biletini kaptı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Hard Rock Stadyumu'ndaki mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakika Erick Pulgar (Kendi Kalesine), 41. dakikada Leon Goretzka, 9. ve 73. dakikada Harry Kane kaydetti. Brezilya ekibi Flamengo'nun gollerini ise 33. dakika Gerson ve 55. dakikada Jorginho (Penaltı) kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 59. dakikada Kingsley Coman yerine oyuna girdi ve Bayern Münih formasıyla son maçına çıktı.

Bayern Münih, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi ve Paris Saint - Germain'in rakibi oldu. İki takım 5 Temmuz Cumartesi günü Atlanta'da karşı karşıya gelecek.


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