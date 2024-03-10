Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa

Bundesliga 25. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yenerek 10 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa
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10 Mart 2024 23:21
Bundesliga 25. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bayer Leverkusen 2-0 kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Nathan Tella, 86. dakikada Florian Wirtz kaydetti. 

Wolfsburg'da. Moritz Jenz, karşılaşmanın 28. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, puanını 67 yaparak 10 puan farkla liderliğine devam etti. Wolfsburg ise 25 puanda kaldı. 

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