Batista Mendy: "Kiminle oynadığım fark etmez"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy, 5-2 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Batista Mendy: 'Kiminle oynadığım fark etmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2025 23:08
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy, 5-2 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skora değinen Mendy, "Bugün gayet iyi bir maç oynadık. Taktik ve fizik açıdan iyi bir görüntü sergiledik." dedi.

Orta saha rotasyonu hakkındaki soruyu yanıtlayan Mendy, "Lundstram, Ozan veya Cham ile oynadım orta sahada ama kiminle oynadığım önemli değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak attığı gole değinen Mendy, "Attığım golü daha önce antrenmanlarda konuşmuştuk. Bodrum maçında da böyle bir şutum vardı. Güzel bir gol oldu." sözlerini sarf etti.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery