Batista Mendy: 'Kiminle oynadığım fark etmez'

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy, 5-2 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Skora değinen Mendy, "Bugün gayet iyi bir maç oynadık. Taktik ve fizik açıdan iyi bir görüntü sergiledik." dedi.
Orta saha rotasyonu hakkındaki soruyu yanıtlayan Mendy, "Lundstram, Ozan veya Cham ile oynadım orta sahada ama kiminle oynadığım önemli değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Son olarak attığı gole değinen Mendy, "Attığım golü daha önce antrenmanlarda konuşmuştuk. Bodrum maçında da böyle bir şutum vardı. Güzel bir gol oldu." sözlerini sarf etti.
Skora değinen Mendy, "Bugün gayet iyi bir maç oynadık. Taktik ve fizik açıdan iyi bir görüntü sergiledik." dedi.
Orta saha rotasyonu hakkındaki soruyu yanıtlayan Mendy, "Lundstram, Ozan veya Cham ile oynadım orta sahada ama kiminle oynadığım önemli değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Son olarak attığı gole değinen Mendy, "Attığım golü daha önce antrenmanlarda konuşmuştuk. Bodrum maçında da böyle bir şutum vardı. Güzel bir gol oldu." sözlerini sarf etti.
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