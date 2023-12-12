Başhekim, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı

Ankara'da özel bir hastanenin başhekimi olan Doktor Mehmet Yörübulut, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Yörübulut, "Hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan Hocamızla beraber diğer doktor arkadaşlar ilk muayeneler, tomografi ve ileri tetkikler, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden mide bölgesine kadar tarandı. Şu an için hayati tehlike yok. Sol göz çevresinde kanaması var. Orada küçük bir çatlak var. Önemli bir hayati tehlike gözükmüyor. Kafa travması olması sebebiyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli tetkiklerin ardından göndereceğiz. Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım." ifadelerini kullandı.



Başhekim Yörübulut, "Halil Umut Meler ile konuştuk. Hasta mahremiyetine girdiği için aktaramayacağım." açıklamasını yaptı.



"HALİL UMUT MELER'İN KALBİ ÇOK YARALI"



Trabzonsporlu Yönetici Zeyyat Kafkas, Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti.



Kafkas,"Halil Umut Meler'in kalbi çok yaralı. Çok umutsuz gördüm. Morali bozuk. Faruk Koca'nın yaptığını asla tasvip etmiyoruz. Kavgada bile yerdeki adama vurulmaz, hocamıza yerdeyken tekmeler atıldı. Yerde atılan tekmeler hocamızı derinden yaralamış. Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay. Türkiye'nin imajı anlamında da çok kötü. İnşallah bu son olur. İnsanlığı üzen bir davranış. Yaralar geçer ama Halil Umut Meler kalben yaralandı. Çok üzüldüm. Umudunu kaybetmiş. O da bir görev yapıyor, bu şekilde olmamalı." açıklamasını yaptı.





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