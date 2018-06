Başakşehir'in parlayan yıldızı; Joseph Attamah

Spor Toto Süper Lig'de bitime 11 hafta kala şampiyonluk yarışının en güçlü takımlarından olan Medipol Başakşehir'de özel bir isim dikkat çekiyor.Turuncu-lacivertlilerin 23 yaşındaki stoperi Joseph Attamah, her geçen hafta etkisini hissettiriyor. Sürekli olarak gelişim gösteren ve iyi bir yolda olan Ganalı savunmacı, teknik heyetten de tam not alıyor.Genç yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en güvendiği oyuncuların başında geliyor. Sezon başından bu yana Attamah'ı önemseyen ve sürekli forma veren Avcı, oyuncusunu takım içerisinde sistemin en önemli işlevlerinden bir olarak görüyor.Kariyeri boyunca defansif orta saha olarak da görev yapan Attamah'ın pas oyunundaki yeri de önemli duruyor. Hava toplarında da hem hücumda hem de savunmada Ganalı yıldız çok önemli bir isim olarak göze çarpıyor. As kadroyu garantileyen başarılı stoper, Avrupalı birçok scout tarafından da takip ediliyor.Her ne kadar Gana, 2018 Dünya Kupası biletini alamasa da Attamah'ın potansiyelini gösterdiği, gelecek açısından umut vaat ettiği kaydedildi.Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, lig ve kupa dahil sadece 4 kez maç kaçıran Joseph Attamah, istikrarlı yapısıyla da parlıyor. Attamah, 33 resmi maçta 4 gol 1 asistle oynuyor