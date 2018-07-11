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Başakşehir'de Jojiic kampa katıldı

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir'de yeni transfer Milos Jojic kadroya dahil oldu.

Kaynak: DHA
Başakşehir'de Jojiic kampa katıldı
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11 Temmuz 2018 21:36
Medipol Başakşehir, Salzburg kampında günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Günün ilk antrenmanında salonda çalışan Başakşehir kafilesi, ısınma hareketleriyle başlayan ikinci idmanı, dar alan oyun çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın son bölümünde taktiksel çalışma yapıldı.

Turuncu lacivertli ekibin yeni transferi Milos Jojic de teknik heyet ve futbolcularla tanışarak yeni takımı ile ilk antrenmanını yapma fırsatı buldu.

Başakşehir, Perşembe günü saat 11.00'de yapacağı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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