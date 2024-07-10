Başakşehir FK, hazırlık maçında Zeleznicar'ı mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdüren Başakşehir FK, hazırlık maçında Zeleznicar'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir FK, hazırlık maçında Zeleznicar'ı mağlup etti
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10 Temmuz 2024 23:38
Yeni sezona Sırbistan'ın Belgrad kentinde yaptığı kampla hazırlanan İstanbul ekibi, hazırlık maçında Zeleznicar ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir FK, Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı Dimitris Pelkas ve Danijel Aleksic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mesut Altan ve Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da izledi.

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