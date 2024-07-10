Başakşehir FK, hazırlık maçında Zeleznicar'ı mağlup etti

Yeni sezona Sırbistan'ın Belgrad kentinde yaptığı kampla hazırlanan İstanbul ekibi, hazırlık maçında Zeleznicar ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir FK, Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı Dimitris Pelkas ve Danijel Aleksic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.



Mücadeleyi Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mesut Altan ve Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da izledi.





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