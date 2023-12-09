Başakşehir evinde Hatayspor'u ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Kasım Pazar günü (yarın) Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.



RAMS Başakşehir, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan aldı. Rakiplerine 8 kez mağlup olan turuncu-lacivertli takım, haftaya 17. sırada girdi.



Süper Lig'de 10. sırada bulunan Atakaş Hatayspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.





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