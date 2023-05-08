Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Başakşehir Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım
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08 Mayıs 2023 14:18
Medipol Başakşehir Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanındaki puan kaybı sonrası Galatasaray adına daha kritik hale gelen ve puan farkını 5'e çıkarma fırsatı sunan mücadele öncesi Başakşehir, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :)" paylaşımını yaptı.

İşte Başakşehir'in paylaşımı:

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