Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Medipol Başakşehir Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanındaki puan kaybı sonrası Galatasaray adına daha kritik hale gelen ve puan farkını 5'e çıkarma fırsatı sunan mücadele öncesi Başakşehir, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :)" paylaşımını yaptı.
İşte Başakşehir'in paylaşımı:
Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanındaki puan kaybı sonrası Galatasaray adına daha kritik hale gelen ve puan farkını 5'e çıkarma fırsatı sunan mücadele öncesi Başakşehir, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :)" paylaşımını yaptı.
İşte Başakşehir'in paylaşımı:
😎 Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :) #GSvIBFK
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 8, 2023
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