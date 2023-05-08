Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım

😎 Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :) #GSvIBFK



— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 8, 2023

Medipol Başakşehir Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde bir paylaşım yaptı.Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanındaki puan kaybı sonrası Galatasaray adına daha kritik hale gelen ve puan farkını 5'e çıkarma fırsatı sunan mücadele öncesi Başakşehir, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık :)" paylaşımını yaptı.