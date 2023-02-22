Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla lig için hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
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22 Şubat 2023 15:07
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını devam ettirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Rondo çalışması ve çift kale maçla devam eden idmanın, şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, perşembe yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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