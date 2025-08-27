Başakşehir, Avrupa'da 68. randevusuna çıkacak!

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28 UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35 UEFA Konferans Ligi 31 17 9 5 62 29 TOPLAM 67 26 17 24 101 92

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28.Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 68. maçına çıkacak.Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 67 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.Bu müsabakalarda 101 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 92 gole engel olamadı.Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 18. müsabakasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 17 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 3'ünden yenilgiyle ayrıldı.Söz konusu müsabakalarda 34 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 17 gol gördü.AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024): Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)Deniz Türüç (36)Edin Visca (14)