Bartuğ Elmaz ilk golünü attı, Maribor kazandı!

Slovenya PrevaLiga'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, deplasmanda Celje ile karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Z'dezele Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Maribor 2-1 kazandı.
Maribor'un gollerini 33. dakikada Benjanin Tetteh ve 52. dakikada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiraladığı Bartuğ Elmaz kaydetti.
Celje'nin tek golü ise 64. dakikada Armandas Kucys'ten geldi.
İşte Bartuğ Elmaz'ın Maribor'daki ilk golü:
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Maribor, 39 puanla 2. sıraya yerleşti. 31 puanda kalan Celje ise 5. sırada konumlandı.
Z'dezele Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Maribor 2-1 kazandı.
Maribor'un gollerini 33. dakikada Benjanin Tetteh ve 52. dakikada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiraladığı Bartuğ Elmaz kaydetti.
Celje'nin tek golü ise 64. dakikada Armandas Kucys'ten geldi.
İşte Bartuğ Elmaz'ın Maribor'daki ilk golü:
Fenerbahçe'den Maribor'a transfer olan Bartuğ Elmaz, Slovenya'daki ilk golünü attı. pic.twitter.com/8zwji5uBjJ
— Sporxtv (@sporxtv) February 8, 2025
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Maribor, 39 puanla 2. sıraya yerleşti. 31 puanda kalan Celje ise 5. sırada konumlandı.