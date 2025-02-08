Bartuğ Elmaz ilk golünü attı, Maribor kazandı!

Slovenya PrevaLiga'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, deplasmanda Celje'yi 2-1 mağlup etti. Maribor'un 2. golünü, Fenerbahçe'den kiralanan Bartuğ Elmaz attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bartuğ Elmaz ilk golünü attı, Maribor kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 19:47
Slovenya PrevaLiga'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, deplasmanda Celje ile karşı karşıya geldi.

Z'dezele Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Maribor 2-1 kazandı.

Maribor'un gollerini 33. dakikada Benjanin Tetteh ve 52. dakikada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiraladığı Bartuğ Elmaz kaydetti.

Celje'nin tek golü ise 64. dakikada Armandas Kucys'ten geldi.

İşte Bartuğ Elmaz'ın Maribor'daki ilk golü:


Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Maribor, 39 puanla 2. sıraya yerleşti. 31 puanda kalan Celje ise 5. sırada konumlandı.

 

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery