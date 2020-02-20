Barkley'den Draymond'a: "Justin Timberlake'in yanında durduğunun farkında değil"

Efsane oyuncu Charles Barkley, Golden State Warriors forveti Draymond Green'e cevap verdi ve kendisinin "bir boyband'in en önemsiz üyesi" olduğunu söyledi.



Draymond, Barkley'yi televizyondaki işini "elinden almakla" tehdit etmişti, ancak Sir Charles bu konuda endişeli değildi.



Barkley, Green'in Golden State'in "boyband'indeki en az ünlü olan kişi" olduğunu söylerken, kendisini hem bir basketbolcu hem bir insan olarak sevdiğini ekledi.



"ONLAR TIMBERLAKE İÇİN BAĞIRIYOR"



Chuck, The Dan Patrick Show'da şu şekilde konuştu:



"İşim güvende. Draymond Green iyi bir adam. Onun ne olduğunu biliyor musun? Bir boyband'deki en önemsiz adam gibi bir şey."



"Justin Timberlake'in yanında durduğunun farkında değil. Boyband'deki en az üne sahip olan kişi ve bir yıldız olduğunu düşünüyor. Ama değil. O boyband'de olduğu için şanslı. Bütün kızların onun için çığlık attığını düşünüyor. Hayır, onlar Justin Timberlake için bağırıyor. Grupta olmanın tadını çıkar, çünkü asla hit bir şarkın olmayacak. Onunla uğraşmayı seviyorum."



"BEN HARİKA BİR OYUNCUYDUM"



Barkley, kendi kariyerini Draymond'ınkiyle takas edip etmeyeceği konusunda ise şunları söyledi:



"Hayır. Benim kariyerim olduğu gibi. Ben harika bir oyuncuydum. Şampiyonluk kazanmadım. Ancak hiç şampiyonluk kazanamamış olup, yüzüğü olan bu adamlardan çok daha iyi olan bir sürü adam var."



