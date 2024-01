NBA efsanesi Charles Barkley, New York Knicks yıldızı Jalen Brunson'ın Knicks'i "Patrick Ewing'den bu yana gündemde tutan ilk oyuncu" söyledi.



Barkley, Brunson'ın 2024 All-Star Maçında başlangıç kadrosuna seçilmemiş olmasına katılmadığını belirttiği TNT'deki Inside the NBA programında, Knicks guardına 1990'lı yıllardan bu yana ilk kez takımı 'gündemde tuttuğu' için övgüde bulundu:



"Jalen Brunson, Knicks için yaptıklarıyla takımı Patrick Ewing'den bu yana ilk kez gündemde tutan oyuncu oldu."



Barkley ayrıca Brunson'ı, kimsenin kendisini bu denli iyi olacağını tahmin etmediğinden dolayı, serbest oyuncu dönemi tarihinde gördüğü en iyi imzalardan biri olarak nitelendirdi.



2022'de New York'a geldiğinden beri 27 yaşındaki oyuncu Knicks'te işlerin tersine dönmesine yardımcı olmuş, takımı 2022-23 sezonunda 47-35'lik bir dereceyle playofflara taşıdıktan sonra ekibin Cleveland Cavaliers'a karşı ilk turda galip gelmesiyle, 2013'ten beri ilk kez bir playoff serisi kazanmasında büyük bir rol oynamıştı.



Brunson, Knicks'i 28-17'lik bir dereceye taşıdığı bu sezonda forma giydiği 43 maçta 26,5 sayı, 6,4 asist ve 3,8 ribaund ortalamalarına sahip.