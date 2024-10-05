Barış Kanbak: 'En kötü oyunlarımızdan biriydi'

Kasımpaşa teknik sorumlusu Barış Kanbak, Trendyol Süper Lig 8. haftada evinde Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanbak, "Kendimizi eleştirmek istiyorum. Bize yakışmayan bir oyun oynandı. Rakip bugün eksik oynamış olabilir ama 10 kişi kaldıktan sonra bizim hücumda ve savunmadaki oyunumuz kabul edilemezdi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra etkili oyunumuz artması gerekirken azaldı. En kötü oyunlarımızdan biriydi." diye konuştu.



Bodrum FK oyuncularının oyunu soğutmak için çok yavaş hareket ettiğini, aut ve taç atışlarında sürekli yavaş davrandıklarını söyleyen Kanbak, "Bugün sahada futbol oynama niyeti olmayan bir Bodrumspor vardı. Futbolu protesto ettiler bugün. Öyle karar aldılarsa saygı duyuyorum. Rakibimiz futbol oynamak istemediği kadar hakemler de buna müsaade etti. Bence büyük problem burada." ifadelerini kullandı.



Kasımpaşa'nın VAR tarafından iptal edilen golü ile ilgili de konuşan Kanbak, şunları kaydetti:



"Yardımcının önünde oldu, hakem net gördü. Rakip takımdan itiraz gelmedi. Sonrasında hücuma geçişimiz golle sonuçlandı. Buraya kadar kimsenin itirazı yokken VAR devreye girdi. Sezon başı eğitimlerinde VAR'ın çok net ya da hakem gurubunun kararsız kaldığı, gözden kaçırdığı pozisyonlarda devreye gireceği anlatıldı. Bugün fazla sorumluluk aldılar. Bodrumlu oyuncunun pozisyonda topla oynama niyeti yok. Bizim oyuncumuz topa bakıyor ve yükseliyor. Ne hakla, ne düşünceyle bu yapıldı şaşkınız. Kendimize de kızıyoruz, hakem grubuna da kızıyoruz. Gerekli dersleri biz çıkaracağız, birçok eksiğimiz var. Futbol konuşmak istiyoruz ama bugün canımız yandı ve üzüldük. Üzülünce de bazı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz. İki takımı da hakemleri de tebrik etmiyorum. İzleyenlerden de özür diliyorum."



