Barış Alper Yılmaz için özel maç! Gözü Hatay'da...

Süper Lig'in 31. haftasında salı günü Hatayspor ile evinde mücadele edecek olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılılar'daki kariyerinde önemli bir eşiği geçecek...
2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ona farklı pozisyonlarda verdiği görevleri de başarılı bir şekilde uygulayan Barış Alper Yılmaz, santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.
99 maç, 8 gol, 1 şampiyonluk
Barış Alper, Galatasaray ile Süper Lig'de 71, Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve Avrupa Ligi'nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakaya çıktı. Başarılı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılılar ile Süper Lig'de şampiyonluk da yaşadı. Bu sezonun en istikrarlısı Barış Alper Yılmaz Hatayspor karşısında görev alması durumda Galatasaray ile 100. resmi maçına çıkacak.
Oynamadığı tek maçta cezalıydı
Öte yandan genç oyuncu bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu oldu. Yılmaz, Galatasaray'ın Süper Lig, Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 47 resmi mücadelenin 46'sında süre aldı.
23 yaşındaki futbolcu oynamadığı tek mücadele olan Sivasspor deplasmanında da sarı kart cezalısıydı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.
2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ona farklı pozisyonlarda verdiği görevleri de başarılı bir şekilde uygulayan Barış Alper Yılmaz, santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.
99 maç, 8 gol, 1 şampiyonluk
Barış Alper, Galatasaray ile Süper Lig'de 71, Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve Avrupa Ligi'nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakaya çıktı. Başarılı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılılar ile Süper Lig'de şampiyonluk da yaşadı. Bu sezonun en istikrarlısı Barış Alper Yılmaz Hatayspor karşısında görev alması durumda Galatasaray ile 100. resmi maçına çıkacak.
Oynamadığı tek maçta cezalıydı
Öte yandan genç oyuncu bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu oldu. Yılmaz, Galatasaray'ın Süper Lig, Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 47 resmi mücadelenin 46'sında süre aldı.
23 yaşındaki futbolcu oynamadığı tek mücadele olan Sivasspor deplasmanında da sarı kart cezalısıydı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini geçtiğimiz yıl 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı.