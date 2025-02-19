Barış Alper, Rize'de durdu!

Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Rize'yi deplasmanda 2-1'le geçerken Barış Alper Yılmaz da sınıfta kalan futbolculardan biriydi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu hem hücumda hem savunmada vasatı bulamadı. Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.
Rize'de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper'e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti. Hemşehrilerinden beklemediği bir tepki gören milli futbolcu oyuna konsantre olmakta da zorlandı. Kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkaran 24 yaşındaki futbolcu girdiği 20 ikili mücadelenin sadece 6'sını kazanabildi.
TEPKİNİN NEDENİ
Rize'nin plaka kodunu forma numarası olarak taşıyan Barış'ın memleketinde gördüğü tepki nedeniyle üzgün olduğu öğrenildi.
Rizesporlu taraftarların tepkilerinin altında yatan nedenin ise ilk yarıda 6-2 biten mücadelede gol sevinçlerine katılması olduğu belirtildi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu hem hücumda hem savunmada vasatı bulamadı. Oldukça etkisiz bir oyun sergileyen 24 yaşındaki yıldıza Okan Buruk da sık sık uyarılarda bulunurken Barış Alper memleketinde beklemediği bir tepkiyle de karşılaştı.
Rize'de tribünde yer alan taraftarlar, top Barış Alper'e geldiğinde ya da pozisyonun içine girdiğinde ıslıklı protesto etti. Hemşehrilerinden beklemediği bir tepki gören milli futbolcu oyuna konsantre olmakta da zorlandı. Kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkaran 24 yaşındaki futbolcu girdiği 20 ikili mücadelenin sadece 6'sını kazanabildi.
TEPKİNİN NEDENİ
Rize'nin plaka kodunu forma numarası olarak taşıyan Barış'ın memleketinde gördüğü tepki nedeniyle üzgün olduğu öğrenildi.
Rizesporlu taraftarların tepkilerinin altında yatan nedenin ise ilk yarıda 6-2 biten mücadelede gol sevinçlerine katılması olduğu belirtildi.