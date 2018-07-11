Barış Alıcı'dan Altınordu ve Kerim Alıcı'ya veda

Eroğlu: "Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir

Spor Toto 1. Lig temsilcisitransfer olan, ikiz kardeşi, eski takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra Altınordu takımını ziyaret eden Alıcı'nın kardeşiyle vedalaşması duygusal anlara sahne oldu.Barış Alıcı, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Altınordu Futbol Kulübünün kendisinde 10 senelik emeği olduğunu, başta Bergama'da futbola başlamasına katkı sağlayan hocaları olmak üzere yetişmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı heyecanla beklediğini bildiren genç futbolcu, yeni bir sayfa açtığını, Fenerbahçe taraftarıyla buluşmayı dört gözle beklediğini, aradığı şansı bulduğunu kaydetti.Daha önce Altınordu'dan yetişip yurt dışına transfer olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kendilerine rol model olduğunu aktaran Barış,ifadelerini kullandı.Barış Alıcı, futbol kariyerinde en büyük desteği annesi, babası ve ikiz kardeşi Kerim Alıcı'dan gördüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Kerim Alıcı da 21 sene sonra ilk kez kardeşinden ayrılmasının kolay olmadığını, büyük bir camiaya giden kardeşinin Türk futboluna damga vuracak bir başarıya ulaşacağına inandığını anlattı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise iki genç oyuncu Berke Özer ve Barış Alıcı'yı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine göndermenin gururunu yaşadıklarını, 7 yıldır kendilerine liglerde hedefler koyarken oyuncu yetişme anlayışlarından taviz vermediklerini ifade etti.Oyuncularının gelişimine verdikleri katkıların meyvesini toplamaya başladıklarını bildiren Eroğlu, şu görüşleri paylaştı: