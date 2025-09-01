LaLiga'nın 3. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.



Barcelona'nın golünü 40. dakikada penaltı noktasından Lamine Yamal kaydetti. Rayo Vallecano'nun golünü ise 67. dakikada Franz Perez kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Barcelona ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Rayo Vallecano ise puanını 4'e çıkardı.



Ligde gelecek hafta Barcelona, Valencia'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise Osasuna'ya konuk olacak.