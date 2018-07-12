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Barcelona, Willian'ın peşini bırakmıyor

Barcelona, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian için teklifini arttırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Willian'ın peşini bırakmıyor
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12 Temmuz 2018 18:36
İspanyol devi Barcelona, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kanat oyuncusu Willian için teklifini 60 milyon euroya çıkardı.

İngiliz basınında yer alan haberde, Barcelona'nın, Chelsea'nin kapısını 55 milyon euro ile çaldığı ancak mavi-beyazlıların bu teklifi reddettiği belirtildi.

29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Willian, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile çıktığı 55 karşılaşmada 13 gol 12 asistlik performans sergilemişti.

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