Barcelona, Willian'ın peşini bırakmıyor

İspanyol devi Barcelona, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kanat oyuncusu Willian için teklifini 60 milyon euroya çıkardı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Barcelona'nın, Chelsea'nin kapısını 55 milyon euro ile çaldığı ancak mavi-beyazlıların bu teklifi reddettiği belirtildi.
29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Willian, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile çıktığı 55 karşılaşmada 13 gol 12 asistlik performans sergilemişti.
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İngiliz basınında yer alan haberde, Barcelona'nın, Chelsea'nin kapısını 55 milyon euro ile çaldığı ancak mavi-beyazlıların bu teklifi reddettiği belirtildi.
29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Willian, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile çıktığı 55 karşılaşmada 13 gol 12 asistlik performans sergilemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın