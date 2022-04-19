BARCELONA'DA PROTESTO

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Cadiz'i ağırladı. Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Cadiz 1-0 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 49. dakikada Lucas Perez'in golü Cadiz'e galibiyeti getirdi. Barcelona maç sonuna kadar yakaladığı yüzde 75'lik topa sahip olma oranı, 18/6'lık şut istatistiklerine rağmen Cadiz kalesinde gol bulmayı başaramadı. Barcelona'nın rakip kalede yarattığı tehlikeleri önleyen kaleci Jeremias Ledesma, maçın yıldızlarından biri oldu.Barcelona, bu mağlubiyetle ligde yakaladığı 15 maçlık namağlup ve 7 maçlık galibiyet serilerini de kaybetmiş oldu. Öte yandan Cadiz, tarihinde ilk kez Nou Camp'ta Barcelona'yı mağlup ettmeyi başardı. Barça, Nou Camp'ta en son 4 Aralık'ta Real Betis'e 1-0 mağlup olmuştu.Bu sonuçla düşme potasında olan Cadiz, 31 puana yükselerek ligde rahat bir nefes aldı. Ligde ilk 4'e tutunma hedefinde olan Barcelona ise 1 maç eksiğiyle 60 puanda kaldı ve ağır bir yara aldı.La Liga'da ligin bitimine 6 hafta kala zirvede 15 puan farkla yalnız kalan Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.Bu arada Barcelona taraftarları, hafta içinde oynanan Eintracht Frankfurt maçında rakip takıma satılan fazla biletler sebepleriyle kale arkası tribününü boş bıraktı.