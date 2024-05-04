Barcelona, Roberto ile yeni sözleşme imzalıyor

Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in takımda kalmasını istediği Sergi Roberto ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Roberto ile yeni sözleşme imzalıyor
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04 Mayıs 2024 15:13
Barcelona, takımın deneyimli isimlerinden Sergi Roberto ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Roberto'nun menajeri ve Barcelona yönetiminin cuma günü bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu toplantının ardından kulübün, 32 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Roberto'nun takımda kalmasını istediğini söylemişti.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Roberto, 11 yıldır A Takım'da forma giyiyor.

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