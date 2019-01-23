Barcelona, Frenkie de Jong'u bitirdi

, Paris Saint Germain ile girdiği transfer yarışını kazandı. İspanyol devi,'un transferi konusunda anlaşmaya vardı.Barcelona, Ajax ile 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un transferi konusunda anlaşmaya vardı. Katalan temsilcisi genç orta saha oyuncusunun bonservisi için Ajax'abonservis bedeli ödeyecek.Frenkie de Jong transferinin Barcelona tarafından birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.90 milyon euro bonservis bedeliyle Frenkie de Jong Ajax tarihinin en yüksek bonservis bedeline satılan oyuncusu olacak.