Barcelona fırsatı değerlendiremedi!

La Liga 27. hafta maçında Barcelona, Real Madrid'in puan kaybettiği haftada deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona fırsatı değerlendiremedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2024 01:02
La Liga 27. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 berabere bitti. 

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in Valencia ile berabere kaldığı haftada rakibine yaklaşma fırsatını kaçıran Barcelona, puanını 58'e, Bilbao ise 50'ye yükseltti. 

Ligin bir sonraki maçında Barcelona, evinde Mallorca'yı ağırlayacak. Bilbao, Las Palmas ile deplasmanda karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery