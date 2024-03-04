La Liga 27. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 berabere bitti.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in Valencia ile berabere kaldığı haftada rakibine yaklaşma fırsatını kaçıran Barcelona, puanını 58'e, Bilbao ise 50'ye yükseltti.



Ligin bir sonraki maçında Barcelona, evinde Mallorca'yı ağırlayacak. Bilbao, Las Palmas ile deplasmanda karşılaşacak.





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