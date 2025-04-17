Barcelona'dan, Nico Williams kararı!

LaLiga devi Barcelona, kulübün mali durumu sebebiyle gelecek sezonun transfer bütçesinde hücum oyuncularına yatırım yapmayı planlamıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan, Nico Williams kararı!
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17 Nisan 2025 16:16
LaLiga'da lider Barcelona, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kararını verdi.

Marca'nın haberine göre Katalan kulübü, kulübün maddi durumda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hücum hattına herhangi bir takviye yapmayı planlamıyor. Bu durum, uzun zamandır gündemde olan Nico Williams transferinin de gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.

HÜCUMCULAR BEKLENTİLERİ AŞTI

Barcelona'nın bu kararı almasındaki bir diğer etken de ilk 11'de oynayan kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Raphinha'nın beklentilerin ötesinde performans sergilemesi.

Öte yandan, oyuna genellikle sonradan dahil olan Ferran Torres ve Dani Olmo'nun da skora katkı vermesi, Barcelona'nın yatırımlarını hücum dışındaki pozisyonlara yöneltmesine yol açtı.

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