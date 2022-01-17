Barcelona'dan Dembele için transfer önerisi!

Barcelona'nın sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varamadığı Ousmane Dembele'yi iki Premier Lig ekibine önerdiği belirtildi.



İspanyol basınında yer alan haberde; Katalan devinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızdan en azından bonservis kazanmak istediği ve Dembele'yi Manchester United ile Newcastle United'a önerdiği aktarıldı.



Barcelona'nın, iki İngiliz ekibinden ise bonservis bedeli olarak 20 milyon euro istediği ifade edildi.



Basında yer alan haberde ayrıca, 24 yaşındaki futbolcunun da Premier Lig'de oynamak konusunda istekli olduğu kaydedildi.





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