Barcelona'dan 200 milyon euroya ret!

Barcelona'nın genç yıldız adayı Lamine Yamal için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Marca'da yer alan habere göre; PSG, 16 yaşındaki oyuncu için 200 milyon euro teklif etmeye hazır.



Barcelona ekonomik sıkıntılara rağmen genç yeteneğini satmayı kesinlikle düşünmüyor.



Haberde Barcelona Başkanı Joan laporta'ya PSG'nin ilgisi menajer Jorge Mendes aracılığıyla bildirildiği de yazıldı.



Katalan devi, Lionel Messi'den sonra altyapıdan yetişen en iyi oyuncu olarak gördüğü genç yıldızı satmayacak.



Barcelona ile 38 maçta forma giyen Yamal, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.





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