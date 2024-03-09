Barcelona'dan 200 milyon euroya ret!

PSG'nin Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal için 200 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. İşte Katalan devinin kararı...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan 200 milyon euroya ret!
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09 Mart 2024 18:19
Barcelona'nın genç yıldız adayı Lamine Yamal için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan habere göre; PSG, 16 yaşındaki oyuncu için 200 milyon euro teklif etmeye hazır.

Barcelona ekonomik sıkıntılara rağmen genç yeteneğini satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Haberde Barcelona Başkanı Joan laporta'ya PSG'nin ilgisi menajer Jorge Mendes aracılığıyla bildirildiği de yazıldı.

Katalan devi, Lionel Messi'den sonra altyapıdan yetişen en iyi oyuncu olarak gördüğü genç yıldızı satmayacak.

Barcelona ile 38 maçta forma giyen Yamal, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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