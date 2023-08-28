Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Florian Marc Jozefzoon attı.
Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde 5 puana yükseldi. Giresunspor 3 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligde gelecek hafta sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Florian Marc Jozefzoon attı.
Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde 5 puana yükseldi. Giresunspor 3 puanda kaldı.
Bandırmaspor ligde gelecek hafta sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak.