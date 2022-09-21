Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor!

Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balkan Kupası şampiyonu Cizre Belediyespor!
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21 Eylül 2022 16:53
Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 mağlup etti.

Cizre Belediyespor, bu sonuçla Balkan Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Ivanov, Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Julien Winkelmuller (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Murat Karakaya, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Burak Kamçı)

KV Peja: Kajtazi, Nrecaj, Tasev, Hajdaraj, Meujaj, Nikqi (Kabashi, Kelmend, Macula, Salihaj, Gashi)

Setler: 25-10, 25-19, 25-14

Süre: 65 dakika (18, 23, 24)

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