Balıkesirspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyetin, futbolcuların ve A takım personelinin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.



Açıklamada, alınan sonuçlarda 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığı ve diğer tüm testlerin negatif çıktığı ifadesi yer aldı.



