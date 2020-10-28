Balıkesirspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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28 Ekim 2020 23:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyetin, futbolcuların ve A takım personelinin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi. 

Açıklamada, alınan sonuçlarda 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığı ve diğer tüm testlerin negatif çıktığı ifadesi yer aldı.



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