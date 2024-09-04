Balıkesirspor'dan gurbetçi transferi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, pazar günü evinde Fatsa Belediyespor'la oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi bir transfer daha gerçekleştirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'dan gurbetçi transferi
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04 Eylül 2024 14:00
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, pazar günü evinde Fatsa Belediyespor'la oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi bir transfer daha yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki gurbetçi stoper Muhammet Araz'ı kadrosuna kattı. Avusturya doğumlu olup son olarak Admira Wacker'de forma giyen Muhammet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçmişte Avusturya U16 ve U17 milli takımlarında forma giyen Muhammet ilk kez Türkiye'de görev yapacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan anlaşma 21 yaşındaki sol stoper Muhammet Araz ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.
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