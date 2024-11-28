Balıkesirspor'da İsmail Ertekin yuvaya döndü

Balıkesirspor, geçmiş dönemde kulübü 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de şampiyon yapan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Ertekin'i göreve getirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Balıkesirspor'da İsmail Ertekin yuvaya döndü
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28 Kasım 2024 15:04
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Levent Eriş'ten sonra teknik direktör Veyis Kanber'le ile de yollarını ayıran Play-Off potasındaki Balıkesirspor, geçmiş dönemde kulübü 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de şampiyon yapan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Ertekin'i göreve getirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Balıkesirsporumuz, efsane teknik direktörümüz İsmail Ertekin ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kulübümüzle 2'nci Lig ve 1'inci Lig şampiyonlukları yaşamış İsmail Ertekin hocamıza Balıkesirspor arması altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

İsmail Ertekin, ilk olarak 2012-2013 sezonunda 2'nci Lig'de Balıkesirspor'da görev aldı ve kırmızı-beyazlılar o sene şampiyon olup 1'inci Lig'e yükseldi. Balıkesirspor'la 1'inci Lig'de de yola devam eden 65 yaşındaki teknik adam bu kez tarihi bir başarı yakaladı. Balıkesirspor, İsmail Ertekin döneminde 2013-2014 sezonunda 73 puan toplayıp direkt Süper Lig vizesi aldı. Bu sezona Levent Eriş'le başlayan ardından Veyis Kanber'le çalışan Balıkesirspor böylece 3'üncü teknik direktörünü göreve getirmiş oldu.

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