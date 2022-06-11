Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek'e tebrik mesajı yayınladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik mesajı
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11 Haziran 2022 22:56
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Kulübünün bugün yapılan genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına seçildi.

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