17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
2-147'
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-034'
17 Ekim
PSG-Strasbourg
1-2DA
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-045'
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
0-036'

Bahçeşehir Koleji, galibiyet serisini sürdürdü!

rkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-81 mağlup etti.

calendar 17 Ekim 2025 21:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, galibiyet serisini sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji, 96-81'lik skorla kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, De Vries 9, Metin Türen 3, Muhammed Doğan Şenli 14, Johnson 12, Yiğit Özkan, Pipes Jr. 13, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 1

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 2, Flynn 14, İsmet Akpınar 13, Cavanaugh 13, Williams 10, Homesley 7, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 6, Ponitka 6, Göktuğ Baş 7, Hale 18

1. Periyot: 25-22

Devre: 42-52

3. Periyot: 57-76

Beş faulle çıkan: 26.71 Bandaogo (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.