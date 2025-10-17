Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji, 96-81'lik skorla kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, De Vries 9, Metin Türen 3, Muhammed Doğan Şenli 14, Johnson 12, Yiğit Özkan, Pipes Jr. 13, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 1
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 2, Flynn 14, İsmet Akpınar 13, Cavanaugh 13, Williams 10, Homesley 7, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 6, Ponitka 6, Göktuğ Baş 7, Hale 18
1. Periyot: 25-22
Devre: 42-52
3. Periyot: 57-76
Beş faulle çıkan: 26.71 Bandaogo (Onvo Büyükçekmece Basketbol)
Bahçeşehir Koleji, galibiyet serisini sürdürdü!
rkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-81 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu.
