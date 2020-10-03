Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 95-91 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı devirdi
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03 Ekim 2020 19:59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 95-91 yendi.
 Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 16, Luther 8, Erkan Veyseloğlu, Gillon 11, Jerret 10, Doruk Dora, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 34, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler

Bahçeşehir Koleji: Green 26, Aldridge 6, Perez 14, Jones 9, Deniz Kılıçlı 16, İsmet Akpınar 4, Hadi Özdemir 2, Rıdvan Öncel 14, Burak Can Yıldızlı 4, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 19-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 67-70

Beş faulle çıkanlar: 34.35 Hadi Özdemir (Bahçeşehir Koleji), 38.35 Berk Demir (Darüşşafaka Tekfen)



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