Badou Ndiaye 'Feda' dedi

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Fatih Terim'in isteği sonrası Badou Ndiaye'yi yeniden takıma kazandırmak için düğmeye basan Galatasaray yönetimi maliyet engeline takılmıştı. Başkan Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada "Ndiaye'yi istiyoruz ama şu anda Stoke City'de kazandığı 3.5 milyon Euro'yu veremeyiz" ifadesini kullanmıştı.Başkan Cengiz'in Senegalli yıldıza yolladığı 'feda' mesajı yerine ulaştı. Yöneticileri arayan Ndiaye, "Yeniden Galatasaray forması giymek istiyorum. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.Bu gelişme sonrası gözler Ndiaye'ye çevrildi. Yıldız futbolcuya geçen sezon başı G.Saray'dan kazandığı 2 milyon 750 bin Euro'nun önerilmesi bekleniyor. Ndiaye'nin bu rakama vereceği tepki merak konusu.Bir yandan da Stoke City ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz kulübünün ise 3 milyon Euro istediği ifade ediliyor.