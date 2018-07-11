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Badou Ndiaye 'Feda' dedi

Galatasaray'ın gündemindeki Badou Ndiaye, transfer olabilmek için ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu iletti.

Kaynak: Takvim
Badou Ndiaye 'Feda' dedi
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11 Temmuz 2018 08:08
Fatih Terim'in isteği sonrası Badou Ndiaye'yi yeniden takıma kazandırmak için düğmeye basan Galatasaray yönetimi maliyet engeline takılmıştı. Başkan Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada "Ndiaye'yi istiyoruz ama şu anda Stoke City'de kazandığı 3.5 milyon Euro'yu veremeyiz" ifadesini kullanmıştı.

BAŞKAN'IN MESAJI YERİNE GİTTİ

Başkan Cengiz'in Senegalli yıldıza yolladığı 'feda' mesajı yerine ulaştı. Yöneticileri arayan Ndiaye, "Yeniden Galatasaray forması giymek istiyorum. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.

2.7 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Bu gelişme sonrası gözler Ndiaye'ye çevrildi. Yıldız futbolcuya geçen sezon başı G.Saray'dan kazandığı 2 milyon 750 bin Euro'nun önerilmesi bekleniyor. Ndiaye'nin bu rakama vereceği tepki merak konusu.

STOKE'LA ARADA 1 MİLYON VAR

Bir yandan da Stoke City ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz kulübünün ise 3 milyon Euro istediği ifade ediliyor.



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