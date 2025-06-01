Baba yüreği: Luis Enrique kupayı kızı anısına kaldırdı

2019 yılında henüz 9 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle kızı Xana'yı kaybederek büyük bir acı yaşayan Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile tarih yazarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2015 yılında Barcelona ile de kazanan Luis Enrique, o zaferi kızı Xana ile kutlamıştı.
10 yıl sonra kupayı tekrar kazanan Enrique'nin yanında bu kez kızı Xana yoktu ama kupayı kızının anısına kaldırdı.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final zaferiyle Maçı 5-0 kazanan PSG'de tribünler Luis Enrique ve kızı Xana'ya bir koreografi hazırladılar. Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique'nin gözlerinin dolduğu görüldü.
'FİZİKSEL OLARAK OLMAYACAK AMA RUHEN YANIMDA'
Luis Enrique, kızı hakkında yaptığı son konuşmada, "Kendimi şanslı ya da şanssız olarak göreceksem, şanslı görürüm. Ben çok şanslıyım. Kızım Xana 9 harika yıl boyunca bizimle birlikteydi." ifadelerini kullanmıştı.
Kızı için, "Xana'nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim"ifadelerini kullandı.
10 yıl sonra kupayı tekrar kazanan Enrique'nin yanında bu kez kızı Xana yoktu ama kupayı kızının anısına kaldırdı.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final zaferiyle Maçı 5-0 kazanan PSG'de tribünler Luis Enrique ve kızı Xana'ya bir koreografi hazırladılar. Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique'nin gözlerinin dolduğu görüldü.
'FİZİKSEL OLARAK OLMAYACAK AMA RUHEN YANIMDA'
Luis Enrique, kızı hakkında yaptığı son konuşmada, "Kendimi şanslı ya da şanssız olarak göreceksem, şanslı görürüm. Ben çok şanslıyım. Kızım Xana 9 harika yıl boyunca bizimle birlikteydi." ifadelerini kullanmıştı.
Kızı için, "Xana'nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim"ifadelerini kullandı.