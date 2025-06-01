Baba yüreği: Luis Enrique kupayı kızı anısına kaldırdı

2019 yılında henüz 9 yaşındayken kemik kanseri sebebiyle kızı Xana'yı kaybederek büyük bir acı yaşayan Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile tarih yazarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2015 yılında Barcelona ile de kazanan Luis Enrique, o zaferi kızı Xana ile kutlamıştı.10 yıl sonra kupayı tekrar kazanan Enrique'nin yanında bu kez kızı Xana yoktu ama kupayı kızının anısına kaldırdı.Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı final zaferiyle Maçı 5-0 kazanan PSG'de tribünler Luis Enrique ve kızı Xana'ya bir koreografi hazırladılar. Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique'nin gözlerinin dolduğu görüldü.Luis Enrique, kızı hakkında yaptığı son konuşmada,ifadelerini kullanmıştı.Kızı için,ifadelerini kullandı.