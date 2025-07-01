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Ayvalıkgücü'nde Mehmet Babayiğit yeniden görevde!

Ayvalıkgücü Belediyespor'da gerçekleşen olağan genel kurulunda başkan Mehmet Babayiğit yeniden göreve seçildi.

calendar 01 Temmuz 2025 15:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü'nde Mehmet Babayiğit yeniden görevde!
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TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon son hafta şampiyonluğu kaçırdıktan sonra Play-Off finalinde de hüsran yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un olağan genel kurulunda başkan Mehmet Babayiğit yeniden göreve seçildi.

Kulüpte 6 yıldır başkanlık yapan ve geçen sezon sonrası yeniden aday olmayacağına dair mesaj yayınlayıp camiaya veda eden Babayiğit, ısrarlar üzerine yönetimi bırakmadı. Ayvalıkgücü Belediyespor'un olağan genel kurulu Ayvalık Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında alınan kararla yeni sezonun bütçesi 100 milyon TL olarak belirlendi. Aynı zamanda yapılan tüzük değişikliğiyle yönetim kurulu üye sayısı 13'ten 17'ye çıkarılarak daha geniş katılımlı bir yönetim modeli benimsendi. Kulüp başkanı Mehmet Babayiğit, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu bütçe sadece rakamsal bir hedef değil, aynı zamanda Ayvalık'ın sportif vizyonunu da temsil ediyor" dedi. Kongreye katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise konuşmasında kulübün kentte artan sosyal etkisine dikkat çekti.

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