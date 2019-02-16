Aykut Kocaman: ''Alex ile düşman değiliz''

Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır.

Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'de birlikte çalıştığıhakkında konuştu.Karşılaşmayı locadan takip eden Alex hakkında konuşan Kocaman, ''Birlikte Fenerbahçe bayrağını havalandırdık. Ben teknik direktör olarak, o futbolcu olarak. Niye bizi karşı karşıya getirmeye çalışarak Fenerbahçe'nin bütünlüğünü parçalamak istiyorlar?Gerçekten anlaşılır bir şey değil.'' sözlerini kullandı.Türkiye A Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, ''Milli takım, bir temsil yeridir. Orada mazeretler olmaz. Fenerbahçesi, Galatasarayı, Beşiktaşı yoktur. Herhangi bir teknik direktörün bu işi reddetme şansı olamaz. Burası milli takım. Artık bu değerler sistemini oluşturmak lazım.'' dedi.