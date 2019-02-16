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Aykut Kocaman: ''Alex ile düşman değiliz''

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçı tribünden takip eden Alex de Souza hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Aykut Kocaman: ''Alex ile düşman değiliz''
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16 Şubat 2019 22:24
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Alex de Souza hakkında konuştu.

Karşılaşmayı locadan takip eden Alex hakkında konuşan Kocaman, ''Alex ve ben düşman değiliz. Alex ile rakip de değiliz. Alex ile birlikte kader ortaklığı yaşadık biz. Birlikte Fenerbahçe bayrağını havalandırdık. Ben teknik direktör olarak, o futbolcu olarak. Niye bizi karşı karşıya getirmeye çalışarak Fenerbahçe'nin bütünlüğünü parçalamak istiyorlar? Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır.  Gerçekten anlaşılır bir şey değil. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona.'' sözlerini kullandı.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Türkiye A Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, ''Milli takım, bir temsil yeridir. Orada mazeretler olmaz. Fenerbahçesi, Galatasarayı, Beşiktaşı yoktur. Herhangi bir teknik direktörün bu işi reddetme şansı olamaz. Burası milli takım. Artık bu değerler sistemini oluşturmak lazım.'' dedi.

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