Aykut Kocaman: ''Alex ile düşman değiliz''

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Alex de Souza hakkında konuştu.
Karşılaşmayı locadan takip eden Alex hakkında konuşan Kocaman, ''Alex ve ben düşman değiliz. Alex ile rakip de değiliz. Alex ile birlikte kader ortaklığı yaşadık biz. Birlikte Fenerbahçe bayrağını havalandırdık. Ben teknik direktör olarak, o futbolcu olarak. Niye bizi karşı karşıya getirmeye çalışarak Fenerbahçe'nin bütünlüğünü parçalamak istiyorlar? Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Gerçekten anlaşılır bir şey değil. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona.'' sözlerini kullandı.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
Türkiye A Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, ''Milli takım, bir temsil yeridir. Orada mazeretler olmaz. Fenerbahçesi, Galatasarayı, Beşiktaşı yoktur. Herhangi bir teknik direktörün bu işi reddetme şansı olamaz. Burası milli takım. Artık bu değerler sistemini oluşturmak lazım.'' dedi.
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Karşılaşmayı locadan takip eden Alex hakkında konuşan Kocaman, ''Alex ve ben düşman değiliz. Alex ile rakip de değiliz. Alex ile birlikte kader ortaklığı yaşadık biz. Birlikte Fenerbahçe bayrağını havalandırdık. Ben teknik direktör olarak, o futbolcu olarak. Niye bizi karşı karşıya getirmeye çalışarak Fenerbahçe'nin bütünlüğünü parçalamak istiyorlar? Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Gerçekten anlaşılır bir şey değil. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona.'' sözlerini kullandı.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
Türkiye A Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, ''Milli takım, bir temsil yeridir. Orada mazeretler olmaz. Fenerbahçesi, Galatasarayı, Beşiktaşı yoktur. Herhangi bir teknik direktörün bu işi reddetme şansı olamaz. Burası milli takım. Artık bu değerler sistemini oluşturmak lazım.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın