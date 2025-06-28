Aybige Su Irçağ'dan tarihi başarı!

Capri-Napoli Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'nda yarışan Aybige Su Irçağ, bu organizasyonu bitiren ilk Türk kadın yüzücü oldu.Maratona tek solo kadın sporcu olarak katılan Irçağ, Capri Marina Grande'den başlayan ve Napoli kıyılarına kadar uzanan 36 kilometrelik zorlu parkurutamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfı tamamlayan 21 yaşındaki sporcu, bu başarısına sportif ve akademik olarak geçirdiği zorlu bir dönemin ardından uzandı.Irçağ, yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.