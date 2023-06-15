Türkiye'de ilk kez düzenlenen Engel Parkurlu Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler eleme müsabakaları yapıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular Barış Doğu Çelik, Erkan Altunay, Kıvanç Taşyaran ve Jan Demir Vurdum elemeleri geçerek 18 Haziran'da yapılacak finale kalmayı başardı.



Elemelerde 42 sporcu, eskrim, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarında kıyasıya mücadele etti.



A Grubu'nda yarışan Erkan Altunay, yarışı toplam 1409 puanla 8'inci, Barış Doğu Çelik de toplam 1408 puanla 9'uncu sırada bitirirken, B Grubu'nda Kıvanç Taşyaran toplam 1415 puanla 7'nci, Jan Demir Vurdum da toplam 1410 puanla 10'uncu olarak tamamladı.



Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, kadınlar eleme yarışlarıyla devam edecek.





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