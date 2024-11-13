Avrupa'da aleyhine en çok penaltı çalınan takım; G.Saray

Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken zirve yarışında lider G.Saray ile takipçisi F.Bahçe arasında 'Yapı' üzerinden atışmalar sürüyor.
Hakem hataları, verilen- verilmeyen 'fauller' ve 'penaltılar', iki camia arasında tansiyonu yükseltiyor. Bu sezon geçilen 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' de ofsayt tartışmalarını bitirmezken bu kez de 'penaltı' konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.
6 VURUŞUN 5'İ GOL OLDU 1'İNİ MUSLERA KURTARDI
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 2 kez beyaz noktaya geldi. 1'ini gol yapan sarı-kırmızılı takım, 1'ini Michy Batshuayi ile değerlendiremedi.
Hakemler, Aslan'a 6 penaltı çalarken 5'ini kalesinde gördü, 1'ini Muslera kurtardı. Galatasaray; Brest ve Las Palmas ile birlikte Avrupa'nın majör liglerinde aleyhine en çok penaltı verilen ekibi durumunda.
Fenerbahçe'ye 4 penaltı kararı çıkarken hepsinde başarı sağladı. Oynadığı rakiplerine 2 defa beyaz nokta gösterildi, tamamı golle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ TOPLAM 5 KEZ BEYAZ NOKTAYA GELDİ
Beşiktaş 5 kez geldiği beyaz noktadan eli boş dönmedi, 1 defa da aleyhte karar verildi. Siyah- beyazlılar da Real Madrid ile birlikte Avrupa'nın en çok penaltı kullanan ikinci takımı konumunda. Trabzonspor penaltıdan 4'te 4 başarı sağlarken, rakibi ise 2'de 0 ile karavana yaptı. Çaykur Rizespor'un lehine hiç penaltı olmazken, Alanyaspor ve Bodrum FK'ya da aleyhte düdük çalınmadı.
İKİSİ SAMSUN MAÇINDA
Galatasaray'ın son oynanan Samsunspor maçında aleyhine iki penaltı çalındı. Beyaz noktaya gelen Ntcham ve Bennasser, kaleci Fernando Muslera'yı avlarken sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazandı.
İMMOBİLE KAÇIRMIYOR
Kazanılan penaltıyı gole çevirme konusunda Beşiktaş'tan Ciro İmmobile zirvede. 5'te 5 yapan İtalyan santrfora, Trabzonspor forması giyen Simon Banza (4/4) eşlik ederken, Fenerbahçe'den Dusan Tadic (2/2) ile Edin Dzeko (2/2) ve Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Barasi (2/2) ikiliyi izledi. Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham ise kullandığı 4 penaltının 3'ünde başarılı olamadı. 2'sini dışarıya atarken, 1'inde kaleciyi geçemedi.
Hakem hataları, verilen- verilmeyen 'fauller' ve 'penaltılar', iki camia arasında tansiyonu yükseltiyor. Bu sezon geçilen 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' de ofsayt tartışmalarını bitirmezken bu kez de 'penaltı' konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.
6 VURUŞUN 5'İ GOL OLDU 1'İNİ MUSLERA KURTARDI
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 2 kez beyaz noktaya geldi. 1'ini gol yapan sarı-kırmızılı takım, 1'ini Michy Batshuayi ile değerlendiremedi.
Hakemler, Aslan'a 6 penaltı çalarken 5'ini kalesinde gördü, 1'ini Muslera kurtardı. Galatasaray; Brest ve Las Palmas ile birlikte Avrupa'nın majör liglerinde aleyhine en çok penaltı verilen ekibi durumunda.
Fenerbahçe'ye 4 penaltı kararı çıkarken hepsinde başarı sağladı. Oynadığı rakiplerine 2 defa beyaz nokta gösterildi, tamamı golle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ TOPLAM 5 KEZ BEYAZ NOKTAYA GELDİ
Beşiktaş 5 kez geldiği beyaz noktadan eli boş dönmedi, 1 defa da aleyhte karar verildi. Siyah- beyazlılar da Real Madrid ile birlikte Avrupa'nın en çok penaltı kullanan ikinci takımı konumunda. Trabzonspor penaltıdan 4'te 4 başarı sağlarken, rakibi ise 2'de 0 ile karavana yaptı. Çaykur Rizespor'un lehine hiç penaltı olmazken, Alanyaspor ve Bodrum FK'ya da aleyhte düdük çalınmadı.
İKİSİ SAMSUN MAÇINDA
Galatasaray'ın son oynanan Samsunspor maçında aleyhine iki penaltı çalındı. Beyaz noktaya gelen Ntcham ve Bennasser, kaleci Fernando Muslera'yı avlarken sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazandı.
İMMOBİLE KAÇIRMIYOR
Kazanılan penaltıyı gole çevirme konusunda Beşiktaş'tan Ciro İmmobile zirvede. 5'te 5 yapan İtalyan santrfora, Trabzonspor forması giyen Simon Banza (4/4) eşlik ederken, Fenerbahçe'den Dusan Tadic (2/2) ile Edin Dzeko (2/2) ve Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Barasi (2/2) ikiliyi izledi. Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham ise kullandığı 4 penaltının 3'ünde başarılı olamadı. 2'sini dışarıya atarken, 1'inde kaleciyi geçemedi.