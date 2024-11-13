Avrupa'da aleyhine en çok penaltı çalınan takım; G.Saray

Trendyol Süper Lig'de aleyhine en çok beyaz nokta gösterilen takım 6 kezle Galatasaray oldu. F.Bahçe'nin rakiplerine 2, Beşiktaş'ın ise 1 penaltı verildi. Aslan, Brest ve Las Palmas ile birlikte Avrupa'da da zirvede...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Avrupa'da aleyhine en çok penaltı çalınan takım; G.Saray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2024 13:01
Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken zirve yarışında lider G.Saray ile takipçisi F.Bahçe arasında 'Yapı' üzerinden atışmalar sürüyor.

Hakem hataları, verilen- verilmeyen 'fauller' ve 'penaltılar', iki camia arasında tansiyonu yükseltiyor. Bu sezon geçilen 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' de ofsayt tartışmalarını bitirmezken bu kez de 'penaltı' konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

6 VURUŞUN 5'İ GOL OLDU 1'İNİ MUSLERA KURTARDI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 2 kez beyaz noktaya geldi. 1'ini gol yapan sarı-kırmızılı takım, 1'ini Michy Batshuayi ile değerlendiremedi.

Hakemler, Aslan'a 6 penaltı çalarken 5'ini kalesinde gördü, 1'ini Muslera kurtardı. Galatasaray; Brest ve Las Palmas ile birlikte Avrupa'nın majör liglerinde aleyhine en çok penaltı verilen ekibi durumunda.

Fenerbahçe'ye 4 penaltı kararı çıkarken hepsinde başarı sağladı. Oynadığı rakiplerine 2 defa beyaz nokta gösterildi, tamamı golle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ TOPLAM 5 KEZ BEYAZ NOKTAYA GELDİ

Beşiktaş 5 kez geldiği beyaz noktadan eli boş dönmedi, 1 defa da aleyhte karar verildi. Siyah- beyazlılar da Real Madrid ile birlikte Avrupa'nın en çok penaltı kullanan ikinci takımı konumunda. Trabzonspor penaltıdan 4'te 4 başarı sağlarken, rakibi ise 2'de 0 ile karavana yaptı. Çaykur Rizespor'un lehine hiç penaltı olmazken, Alanyaspor ve Bodrum FK'ya da aleyhte düdük çalınmadı.

İKİSİ SAMSUN MAÇINDA

Galatasaray'ın son oynanan Samsunspor maçında aleyhine iki penaltı çalındı. Beyaz noktaya gelen Ntcham ve Bennasser, kaleci Fernando Muslera'yı avlarken sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazandı.

İMMOBİLE KAÇIRMIYOR

Kazanılan penaltıyı gole çevirme konusunda Beşiktaş'tan Ciro İmmobile zirvede. 5'te 5 yapan İtalyan santrfora, Trabzonspor forması giyen Simon Banza (4/4) eşlik ederken, Fenerbahçe'den Dusan Tadic (2/2) ile Edin Dzeko (2/2) ve Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Barasi (2/2) ikiliyi izledi. Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham ise kullandığı 4 penaltının 3'ünde başarılı olamadı. 2'sini dışarıya atarken, 1'inde kaleciyi geçemedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery