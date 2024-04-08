Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Badminton Şampiyonası başladı.



Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde tek kadınlarda korta çıkan milli sporcu Özge Bayrak Bağcı, ilk turda İngiliz Lisa Curtin'i 21-7 ve 21-17'lik setlere 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.



Son 32 sporcu arasına kalan milli badmintoncu, Litvanyalı Samanta Golubickaite ile eşleşti.



Tek kadınlarda ilk turu bay geçen Neslihan Arın ise ikinci turda İsveç adına yarışan badmintoncu Cecilia Wang ile karşılaşacak.



Avrupa şampiyonalarında Özge 2014'te, Neslihan ise 2021 ve 2022 yıllarında üçüncülük elde etmişti.



Almanya'daki organizasyonda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.





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