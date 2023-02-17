Aubameyang'ın Fenerbahçe'den tek bir şartı var

Ara transferde 3 hamle yapan Fenerbahçe, şimdi de rotayı İngiltere'ye çevirdi.



TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle Türkiye'de ara transfer dönemi uzatılmıştı. Ancak cumartesi günü, transfer penceresi kapanıyor.



Fenerbahçe, son 2 günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Sarı Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı sürdürüyor.



Gabonlu oyuncu, ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirse de Sarı-Lacivertliler'e karşı tutumu konusunda bir haber çıkmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.



Pişman oldu



Aubameyang, geçen sezonun ara transfer döneminde Barcelona'ya imza atmıştı ancak bu sezonun başında Chelsea'ye transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız bunun pişmanlığını yaşıyor.



Auba'nın tek bir şartı var



İddiaya göre 33 yaşındaki golcü, İspanyol devine dönmek için anlaşma sağladı. Aubameyang'ın, Chelsea'nin sezon sonunda bu transfer konusunda kendisine kolaylık sağlaması halinde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.



