Attila Szalai'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadelenin ardından daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Macar futbolu Attila Szalai, karma alanda Türk Milli Takımı formasını imzaladı ve Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.
FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ
Basın mensuplarından gelen "Fenerbahçe'yi özlüyor musun?" sorusuna "Evet, çok özlüyorum" şeklinde yanıt veren Szalai, "Fenerbahçe taraftarı selamlar, özledim sizi" ifadelerini kullandı.
YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU
27 yaşındaki Macar futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın 3-1 galip geldiği maçta yedek kulübesinde oturdu.
Mücadelenin ardından daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Macar futbolu Attila Szalai, karma alanda Türk Milli Takımı formasını imzaladı ve Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.
FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ
Basın mensuplarından gelen "Fenerbahçe'yi özlüyor musun?" sorusuna "Evet, çok özlüyorum" şeklinde yanıt veren Szalai, "Fenerbahçe taraftarı selamlar, özledim sizi" ifadelerini kullandı.
YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU
27 yaşındaki Macar futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın 3-1 galip geldiği maçta yedek kulübesinde oturdu.