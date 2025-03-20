Attila Szalai'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai, Türkiye'nin Macaristan'ı 3-1 yendiği maçın ardından Sarı-Lacivertliler'e mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
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20 Mart 2025 23:45
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Macar futbolu Attila Szalai, karma alanda Türk Milli Takımı formasını imzaladı ve Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ

Basın mensuplarından gelen "Fenerbahçe'yi özlüyor musun?" sorusuna "Evet, çok özlüyorum" şeklinde yanıt veren Szalai, "Fenerbahçe taraftarı selamlar, özledim sizi" ifadelerini kullandı.

YEDEK KULÜBESİNDE OTURDU

27 yaşındaki Macar futbolcu, A Milli Futbol Takımımızın 3-1 galip geldiği maçta yedek kulübesinde oturdu.

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