Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi

Deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatayspor futbolcusu Christian Atsu için ülkesi Gana'da cenaze töreni düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 16:50
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.

Atsu için Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda devlet cenaze töreni yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra, Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, depremde hayatını kaybeden Atsu'nun yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti.

Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde toprağa verilecek.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmiş, cenazesi 19 Şubat'ta Türk Hava Yolları uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery