Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.



Atsu için Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda devlet cenaze töreni yapıldı.



Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra, Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.



Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, depremde hayatını kaybeden Atsu'nun yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti.



Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde toprağa verilecek.



Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmiş, cenazesi 19 Şubat'ta Türk Hava Yolları uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.





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