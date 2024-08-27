Atletico Madrid'den sürpriz kaleci transferi

La Liga ekibi Atletico Madrid, kalesine sürpriz bir hamlede bulundu.
Atletico Madrid, Atalanta'dan 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncunun 1 seneliğine kiralandığı belirtildi.
Ayrıca sözleşmede 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda yer aldığı ifade edildi.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde 240 maça çıkan tecrübeli eldiven, 306 gole engel olamazken, 69 maçta da kalesini gole kapadı.
Atletico Madrid, Atalanta'dan 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncunun 1 seneliğine kiralandığı belirtildi.
Ayrıca sözleşmede 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda yer aldığı ifade edildi.
KARİYER RAKAMLARI
Kariyerinde 240 maça çıkan tecrübeli eldiven, 306 gole engel olamazken, 69 maçta da kalesini gole kapadı.
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