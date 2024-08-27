Atletico Madrid'den sürpriz kaleci transferi

Atletico Madrid, Atalanta'dan 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den sürpriz kaleci transferi
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27 Ağustos 2024 17:04
La Liga ekibi Atletico Madrid, kalesine sürpriz bir hamlede bulundu. 

Atletico Madrid, Atalanta'dan 30 yaşındaki Arjantinli kaleci Juan Musso'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncunun 1 seneliğine kiralandığı belirtildi.

Ayrıca sözleşmede 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunda yer aldığı ifade edildi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde 240 maça çıkan tecrübeli eldiven, 306 gole engel olamazken, 69 maçta da kalesini gole kapadı.

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