Atiba Hutchinson'un sakatlığında son durum!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, tedavi için ülkesi Kanada'yı tercih etti. İşte Atiba'da son durum...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Atiba Hutchinson'un sakatlığında son durum!
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21 Eylül 2022 12:05
Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı kadrosuna davet aldı. Ancak; tecrübeli futbolcu sakatlığı sebebiyle kampa katılamadı. Atiba'nın sağlık durumuyla ilgili son durum belli oldu.

ATIBA'NIN SAKATLIĞI NEDİR?

Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle siyah-beyazlılardaki formasından uzun süredir ayrı kalan Atiba Hutchinson'un tedavisine milli arada da İstanbul'da devam etmesi bekleniyordu.

TEDAVİSİ İÇİN KANADA'DA

Ancak; teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği 3 günlük ara sonrasında 39 yaşındaki ön liberonun soluğu Kanada'da aldığı ve kendi Milli Takımı'ndaki doktorların tedavi programını uyguladığı ifade edildi. 

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