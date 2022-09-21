ATIBA'NIN SAKATLIĞI NEDİR?

TEDAVİSİ İÇİN KANADA'DA

Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı kadrosuna davet aldı. Ancak; tecrübeli futbolcu sakatlığı sebebiyle kampa katılamadı. Atiba'nın sağlık durumuyla ilgili son durum belli oldu.Kemik ödemi sakatlığı sebebiyle siyah-beyazlılardaki formasından uzun süredir ayrı kalan Atiba Hutchinson'un tedavisine milli arada da İstanbul'da devam etmesi bekleniyordu.Ancak; teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği 3 günlük ara sonrasında 39 yaşındaki ön liberonun soluğu Kanada'da aldığı ve kendi Milli Takımı'ndaki doktorların tedavi programını uyguladığı ifade edildi.