🚑Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Athletic Bilbao maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. pic.twitter.com/8JeoB31xNd



— Sporxtv (@sporxtv) April 17, 2025

👕Ceza sahası içinde yerde kalan Dessers, hakeme 'Formam yırtıldı' diye itiraz etti. Hakem, devam kararı verdi. pic.twitter.com/W5tcgiQHF1



— Sporxtv (@sporxtv) April 17, 2025

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Athletic Bilbao, Rangers'ı konuk etti.San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. Athletic Bilbao, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Rangers ise turnuvaya veda eden takım oldu.Athletic Bilbao'nun gollerini 45+4'üncü dakikada penaltıdanile 80'inci dakikadakaydetti.0-0 berabere biten ilk maçın ardından tur biletini alan taraf Athletic Bilbao oldu.Rangers'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 23. dakikada sakatlanarak yerini Connor Barron'a bıraktı.Öte yandan kritik mücadele maç, ilginç bir pozisyona sahne oldu.0-0'ın rövanşında San Mames Stadyumu'nda oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı.Bunun ardından Dessers, hakeme penaltı itirazında bulundu ve rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi.Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları sebebiyle Dessers'i sarı kart ile cezalandırdı.Penaltı beklerken sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, şaşkınlığını gizleyemedi.