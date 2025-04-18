Athletic Bilbao, Rangers'ı 2 golle eledi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Rangers'ı 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao, Rangers'ı 2 golle eledi!
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18 Nisan 2025 00:00
Son güncelleme 18 Nisan 2025 00:09
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Athletic Bilbao,  Rangers'ı konuk etti. 

San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. Athletic Bilbao, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Rangers ise turnuvaya veda eden takım oldu. 
Athletic Bilbao'nun gollerini 45+4'üncü dakikada penaltıdan Ohian Sancet ile 80'inci dakikada Nico Williams kaydetti.

0-0 berabere biten ilk maçın ardından tur biletini alan taraf Athletic Bilbao oldu.

RIDVAN SAKATLANDI

Rangers'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 23. dakikada sakatlanarak yerini Connor Barron'a bıraktı.

İLGİNÇ POZİSYON

Öte yandan kritik mücadele maç, ilginç bir pozisyona sahne oldu.

0-0'ın rövanşında San Mames Stadyumu'nda oynanan maçın 17. dakikasında, Rangers'ın Belçikalı forveti Cyriel Dessers, Bilbao'nun savunma oyuncusu Dani Vivian ile girdiği ikili mücadele rakip ceza sahasında yerde kaldı.

Bunun ardından Dessers, hakeme penaltı itirazında bulundu ve rakibinin çekmesi nedeniyle formasında oluşan büyük yırtığı hakeme gösterdi.

Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto oyunu devam ettirirken, itirazları sebebiyle Dessers'i sarı kart ile cezalandırdı.

Penaltı beklerken sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, şaşkınlığını gizleyemedi.

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