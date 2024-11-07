Athletic Bilbao 2 dakikada 3 puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Athletic Bilbao, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Athletic Bilbao 2 dakikada 3 puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2024 22:47
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao, Igor Jovicevic'in yönetimindeki Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Huvepharma Arena'da oynanan maçta Athletic Bilbao, son bölümünde 1-0 geride girdiği maçta 73 ve 74. dakikalarda bulduğu iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Inaki Williams ve 74. dakikada Nicolas Serrano kaydetti. Ludogorets'in tek golünü ise 20. dakikada Erick Marcus kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 10'a yükseltirken, Ludogorets 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bilbao evinde Elfsborg'u ağırlarken, Ludogorets deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery